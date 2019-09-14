Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева

Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Алексей Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
«Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех», — цитирует РИА «Новости» Алексея Гончарука. Также он отметил, что Киев будет очень прагматичен в отношениях с Россией и продемонстрирует свой успех. При этом Гончарук подчеркнул, что отношение украинских властей к оценке действий России не изменилось «со времен Майдана».
Ранее Андрей Гончарук заявил, что правительство Украины намерено соединить водным путем Балтийское и Черное моря, напоминает телеканал 360. По мнению политолога Андрея Окары, реализация данного проекта является угрозой существованию России.