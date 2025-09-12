В Пулково отчитались о задержанных и отмененных рейсах

В петербургском аэропорту Пулково утром 12 сентября были задержаны 48 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».
«На 10:00 после полного снятия ограничений: задержано — 48 рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, 23 рейса были отменены, а еще 12 самолетов направлены на запасные аэродромы. Первым вылетевшим рейсом после снятия ограничений стал рейс Smartavia 5N 509, направлявшийся в Нижний Новгород.
Ранее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково полностью сняты. Меры были приняты для обеспечения безопасности населения на фоне ночной атаки беспилотников со стороны ВСУ.
