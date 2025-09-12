В Пулково отчитались о задержанных и отмененных рейсах

После снятия ограничений в Пулково были задержаны 48 рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
23 рейса были отменены
23 рейса были отменены Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В петербургском аэропорту Пулково утром 12 сентября были задержаны 48 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

«На 10:00 после полного снятия ограничений: задержано — 48 рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, 23 рейса были отменены, а еще 12 самолетов направлены на запасные аэродромы. Первым вылетевшим рейсом после снятия ограничений стал рейс Smartavia 5N 509, направлявшийся в Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково полностью сняты. Меры были приняты для обеспечения безопасности населения на фоне ночной атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В петербургском аэропорту Пулково утром 12 сентября были задержаны 48 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы». «На 10:00 после полного снятия ограничений: задержано — 48 рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, 23 рейса были отменены, а еще 12 самолетов направлены на запасные аэродромы. Первым вылетевшим рейсом после снятия ограничений стал рейс Smartavia 5N 509, направлявшийся в Нижний Новгород. Ранее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково полностью сняты. Меры были приняты для обеспечения безопасности населения на фоне ночной атаки беспилотников со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...