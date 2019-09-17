В Прикамье отремонтировали одну из самых популярных дорог

Дорогу, соединяющую поселок Полазна (Пермский край) с центром, обезопасили для водителей. Участок протяженностью три километра вдоль ул. Набережная недавно ввели в эксплуатацию после ремонта.
«Дорога пользуется у местных жителей большой популярностью, поскольку расположена вдоль залива, пляжа и лесного массива. Несмотря на то, что стоят знаки ограничения скорости и дорога имеет крутые повороты, скоростной режим автолюбители часто нарушают», — отметил глава администрации Добрянского района Константин Лызов.
В ходе ремонтных работ было заменено асфальтовое покрытие, укреплены обочины, организована дополнительная парковка в районе пляжа. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Всего в Добрянском районе в рамках нацпроекта отремонтируют три объекта на общую сумму 70 млн рублей.