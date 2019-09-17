16 сентября 2019
15 сентября 2019

В Прикамье отремонтировали одну из самых популярных дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, укладка асфальта, битум
Дорогу в Полазне сделают безопаснее для водителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорогу, соединяющую поселок Полазна (Пермский край) с центром, обезопасили для водителей. Участок протяженностью три километра вдоль ул. Набережная недавно ввели в эксплуатацию после ремонта.

«Дорога пользуется у местных жителей большой популярностью, поскольку расположена вдоль залива, пляжа и лесного массива. Несмотря на то, что стоят знаки ограничения скорости и дорога имеет крутые повороты, скоростной режим автолюбители часто нарушают», — отметил глава администрации Добрянского района Константин Лызов.

В ходе ремонтных работ было заменено асфальтовое покрытие, укреплены обочины, организована дополнительная парковка в районе пляжа. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Всего в Добрянском районе в рамках нацпроекта отремонтируют три объекта на общую сумму 70 млн рублей.

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