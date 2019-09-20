В столице ХМАО нашли кандидата на пост влиятельного чиновника

Заместителем главы города Ханты-Мансийска станет Татьяна Бормотова. Ранее она занимала должность председателя территориальной избирательной комиссии города. О предстоящем назначении сообщили сразу два источника «URA.RU» в «белом доме» столицы Югры.
«О ней, как о руководителе, мало что известно, кроме того, что человек с большим опытом управленческой работы. Коллективу ее не представили, но вопрос уже решен, все собеседования пройдены», — делится информацией инсайдер.
Бормотовой предстоит принять под начало управление кадровой работы и муниципальной службы, управление информатизации, управление общественных связей и два муниципальных бюджетных учреждения: «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей». Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев информацию об уходе Бормотовой с поста председателя ТИКа окружной столицы подтвердил, добавив, что ее вклад в работу избирательной комиссии оценивает высоко. В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска получить комментарий не удалось. Начальник управления общественных связей Наталья Корчагина не ответила на звонки журналиста агентства.