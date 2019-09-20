Итоги мониторинга представили на специальной комиссии при губернаторе Наталье Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО назвали муниципалитеты, в которых власть работает эффективней всего. Рейтинг составлен по итогам 2018 года. Органы местного самоуправления оценивали по четырнадцати показателям, среди которых есть даже тема межнациональных отношений. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«В основу мониторинга положены показатели, определенные федеральными нормами. К примеру оценивается доля налоговых и неналоговых доходов, доля жителей, улучшивших жилищные условия или процент удовлетворенности жителей работой органов местного самоуправления», — добавили в депсвязей.

В рейтинг вошли руководители всех 22 муниципалитетов ХМАО. Второй год подряд лидером является Ханты-Мансийск, за ним идет Нижневартовский район, недавно выигравший 7 млн рублей в экологическом конкурсе. К слову, вотчина Бориса Саломатина поднялась в рейтинге сразу на пять позиций, сместив на третье место Белоярский район.

В зоне риска оказались сразу три муниципалитета: Пыть-Ях (20 место), Нефтеюганск (21 место) и Березовский район (22 место). При этом источник в окружном правительстве отмечает, что мэра Пыть-Яха Александра Морозова спасает от неприятных для него последствий то, что он руководит городом только с ноября прошлого года, а главу Березовского района то, что он активно исправляет ситуацию. Самый большой риск увольнения у мэра Нефтеюганска Сергея Дягтерева, которого подозревали в превышении полномочий и получении взятки, но обвинения ему выдвинуто так и не было. «URA.RU» не смогло получить комментарий Дягтерева. Он не ответил на звонки журналиста агентства.