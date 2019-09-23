22 сентября 2019

Собчак похвасталась перед поклонниками шампанским за семь тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, улыбка, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак показала, каким шампанским угощала гостей на свадьбеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась перед своими подписчиками в Instagram дорогим шампанским, которое она покупала на свою свадьбу.

«Для гостей нашей свадьбы мы выбирали только лучшее», — написала Собчак, опубликовав видео с названием производителя игристого напитка. Молодожены угощали гостей на свадьбе французским Louis Roederer.

Стоимость одной бутылки этого шампанского составляет порядка семи тысяч рублей. К слову, у указанного производителя есть куда более дорогая продукция. Любителям игристого Cristal обойдется от 58 до 139 тысяч рублей.

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