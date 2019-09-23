22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019

Югорчане выбрали тему для откровенного разговора с губернатором в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети. Екатеринбург, планшет, вконтакте, социальные сети, apple
Обстоятельный разговор на тему здравоохранения может продлиться несколько часовФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова 30 сентября проведет онлайн-конференцию, темой которой станет здравоохранение. Такой запрос сформировали сами жители. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей ХМАО.

К общению главы региона в студии подключатся представители департамента здравоохранения, главврачи медицинских учреждений, в том числе — кардиодиспансера, перинатального центра, центра общей врачебной практики и других. «Обсудим такие вопросы, как запись на прием, льготное лекарственное обеспечение, обеспечение детей молочными смесями и молочными продуктами (в том числе детей-аллергиков), вакцинацию, доступность диагностических обследований, качественные и безопасные роды, медпомощь новорожденным, кадровое обеспечение отрасли» — сообщила на своей странице в Instagram губернатор Югры.

В депсвязей ХМАО уточнили, что вопросы принимаются в официальной группе «Югра» во «ВКонтакте». Самые актуальные из них и будут озвучены во время он-лайн трансляции. Ранее «URA.RU» уже сообщало о новом формате общения Комаровой с жителями ХМАО посредством соцсетей. Глава региона уже успела провести прямые эфиры на темы, связанные с благоустройством, переселением из аварийного жилья, поддержкой предпринимательства.

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