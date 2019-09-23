22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019

Югорские коммунисты требуют покрасить город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег и коммунисты в Москве. Москва, спасская башня, красные флаги, красная площадь, кремль, коммунисты, ротфронт
Членам партии «РОТ Фронт» не нравятся серые дома в НижневартовскеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены партии «РОТ Фронт» (непарламентская партия коммунистического толка — ред.) из Нижневартовска (ХМАО) планируют собрать подписи под обращением к коммунальщикам и строителям, чтобы заставить их покрасить старые многоэтажки в яркие цвета. Об этом «URA.RU» рассказали сами активисты.

«Дома расположены на центральных улицах города, но их сегодняшний внешний вид производит гнетущее впечатление и портит облик нашего любимого города», — рассказывает организатор акции Наталья Бражненко.

Собирать подписи под обращением коммунисты планируют на центральной площади Нижневартовска 4 октября. Затем подписанный документ с требованием покрасить все дома в Нижневартовске, появившиеся до 2010 года, они направят в управляющие компании и на предприятие «Нижневартовскстройдеталь», являющееся крупнейшим в городе застройщиком.

Уведомление о проведении массового мероприятия коммунисты уже направили в местную администрацию. Впрочем, как стало известно «URA.RU», акция не согласована из-за ошибок, которые допустили «ротфронтовцы» в уведомлении. В пресс-службе ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» отказались комментировать инициативу коммунистов.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...