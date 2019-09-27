26 сентября 2019

Адвокаты экс-губернатора Юревича подали в суд на Следственный комитет

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Юревич подает документы на праймериз. Челябинск., юревич михаил
Михаил Юревич оспаривает решения СКРФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Свердловский облсуд 27 сентября рассмотрит жалобу представителей челябинского экс-губернатора Михаила Юревича на решение СКР о продлении срока расследования его уголовных дел. Об этом сообщил «URA.RU» адвокат бывшего главы региона Игорь Трунов.

«Мы подавали в Ленинский райсуд Екатеринбурга две жалобы на решения СКР: об объединении всех четырех уголовных дел и о продлении сроков расследования. Но районный суд отказался их принимать. Мы обжаловали эти отказы в областном суде», — сказал Трунов.

По первой жалобе Свердловский облсуд 24 сентября оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Трунов заверил, что будет оспаривать этот вердикт. Разбирательства проходят в Свердловской области, поскольку там дислоцировано четвертое следственное управление СКР, в производстве которого находится дело.

После объединения дел срок расследования считается по самому старому эпизоду — о взятках при покупке медоборудования, главный фигурант которого Виталий Тесленко уже освободился из колонии. Срок давности по делу о клевете на экс-председателя облсуда Федора Вяткина истек несколько лет назад. Юревича также обвиняют в хранении оружия (им признали пистолет 19 века) и по делу о миллиардных дорожных «откатах».

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Ссылки по теме
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