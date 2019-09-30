Губернатор Комарова готовится к международной поездке

Наталью Комарову ожидает насыщенная рабочая неделя Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова готовится принять участие в международной конференции. Помимо этого глава региона совершит несколько рабочих поездок и проведет онлайн-конференцию.

Ключевым событием в рабочем графике Натальи Комаровой станет онлайн-конференция, посвященная сфере здравоохранения, в ходе которой губернатор ответит на вопросы жителей. В последующие два дня глава региона будет находиться в рабочей поездке в Москве, где примет участие в мероприятиях Российской энергетической недели.

На 3 октября в планах губернатора Югры — рабочая поездка в Сербию, где Комарова проведет несколько встреч, в том числе с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко и премьер-министром Сербии Аной Брнабич. Одной из тем для обсуждения станет вопрос торгово-экономического сотрудничества между правительством Югры и Сербией.

В международной конференции «Женщины-лидеры и устойчивое развитие — истинное равноправие» губернатор Югры Наталья Комарова выступит с докладом на панельной дискуссии «Женщины и семья». «Участие в данной конференции — продолжение работы, начатой год назад, в ходе Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге», — сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее стало известно, что запрос на онлайн-конференцию Натальи Комаровой о здравоохранении поступил со стороны жителей ХМАО-Югры. Глава региона уже успела провести ряд конференций, в том числе о благоустройстве и поддержке предпринимательства.