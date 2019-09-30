Губернатор Комарова решила избавить ХМАО от одной из главных проблем

Власти ХМАО начинают реформу системы записи к врачам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение своим подчиненным реформировать систему записи на прием к врачам таким образом, чтобы все пациенты могли попасть на консультацию к нужному им специалисту. Речь об этом зашла во время онлайн трансляции, посвященной теме «Здравоохранения», передает корреспондент «URA.RU».

Югорчане во время онлайн трансляции пожаловались главе региона на проблемы с записью к врачам, особенно когда речь идет про узких специалистов. Губернатор ХМАО ответила, что уже дала задание своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать этот вопрос. «Нужно выходить на программный продукт. Это может быть какое-то отдельное приложение, если человек попытался записаться к врачу и у него не получилось, то потом на него вышли из больницы и помогли в решении проблемы», — считает Комарова.

Замгубернатора ХМАО Кольцов отметил, что на первоначальном этапе такая система будет работать в качестве эксперимента в ручном режиме. «Речь идет о пуле отсроченных консультаций, с которыми будут работать в медицинских учреждениях. Причем, сами врачи должны заниматься такими вопросами в проактивном режиме», — заявил Кольцов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что провести онлайн трансляцию на тему «Здравоохранения» губернатора в социальных сетях попросили сами югорчане. До этого жители ХМАО общались с главой региона на другие темы, которые связаны с реализацией в регионе нацпроектов. Речь шла о комфортной городской среде, переселении из аварийного жилья и поддержке бизнеса.