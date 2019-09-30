В ХМАО епархия открестилась от священника, подписавшего письмо по «московскому делу»

Реальная причина отстранения иерея Марка Мазитова от службы неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иерей Марк Мазитов, подписавший письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела», не являлся клириком Ханты-Мансийской епархии, а находился на испытательном сроке. Поэтому отстранение Мазитова от службы не связано с подписанием письма.

«Марк Мазитов был временно командировочным клириком, вопрос о его принятии в клир не рассматривался. Его никаким образом не связан с личными делами и участием в поддержке фигурантов „московского дела“», — рассказал «URA.RU» диакон Антон. Также, по его словам, Ханты-мансийская епархия никак не комментирует коллективное письмо священников РПЦ относительно «московского дела», так как сама не являлась участником данного процесса.

При этом сам Марк Мазитов сказал корреспонденту «URA.RU», что заявление диакона Антона не является полностью правдивым. «Я действительно был командировочным клириком. Сначала епархия приняла меня на полгода, а затем продлила испытательный срок еще на полгода. Моя командировка должна была завершиться в декабре, а распоряжение о досрочном прекращении командировки мне было выдано в сентябре, причем без объяснений», — объяснил Мазитов. За несколько дней до этого у него был «не очень приятный разговор» по поводу открытого письма — из чего он сделал вывод о реальной причине отстранения от службы.

Ранее в РПЦ заявили, что не будут наказывать священников за поддержку фигурантов «московского дела», пишет «Национальная служба новостей».