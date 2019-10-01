«Мисс Украина» не попала в эфир из-за отказа говорить на украинском языке

Маргарита Паша не стала давать интервью ведущей украинского канала Фото: официальная страница «Мисс Украины» в Instagram

Интервью с победительницей конкурса красоты «Мисс Украина-2019» Маргаритой Паша не стали выпускать в эфир из-за того, что девушка отказалась говорить с журналистами на украинском языке. Свое решение победительница аргументировала тем, что имеет право общаться на любом языке.

«Я имею право излагать свои мысли, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает — отписываемся», — написала Паша на своей странице в Instagram. Однако позже девушка опубликовала пост на украинском языке, заявив, что истинной причиной отмены интервью стало ее переутомление, и она никогда не отказывалась говорить на родном языке. «Все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языке являются абсолютной ложью», — настояла девушка.

Ранее украинская ведущая телеканал «1+1» Екатерина Осадчая заявила, что интервью с моделью не выйдет в программе «Светская жизнь», передает деловая газета «ВЗГЛЯД».