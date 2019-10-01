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Названы причины конфликта в пермской колонии, где били и насиловали осужденного

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, заключенные, окна, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, решетки на окнах
В скандально пермской ИК-9 обнаружили серьезные проблемыФото: Анна Майорова © URA.RU
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В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков объяснил, что явилось причиной насилия над осужденным в исправительной колонии №9 города Соликамска. После резонансной истории, которая получила широкую огласку, правозащитники посетили исправительное учреждение. Они изучили служебную документацию, осмотрели спецпомещения колонии и опросили более 35 осужденных.

«В учреждении имеется серьезная проблема с обеспечением личной безопасности осужденных, которая регулируется ч 1 ст 13 Уголовно-исполнительного кодекса России», — отметил Миков.

Основными причинами, которые привели к конфликту между осужденными, он назвал халатность со стороны сотрудников колонии и серьезные организационные проблемы в работе ИК-9. Ранее, по словам омбудсмена, жалобы от осужденных и их родственников на сексуальное насилие не поступали.

На минувшей неделе стало известно, что в соликамской колонии №9 избили и изнасиловали осужденного. После этого там произошла массовая драка между отбывающими наказание осужденными.

Исправительное учреждение с проверкой посетили сотрудники центрального аппарата ФСИН, Следственного комитета и прокуратуры. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел, как в отношении осужденных, применивших насилие к потерпевшему, так и по факту халатности, допущенной должностными лицами колонии.

«URA.RU» писало, что на время проверки в ИК-9 от занимаемой должности отстранен замначальника колонии подполковник Сергей Пантелеев.

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