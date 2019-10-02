Опасными отходами всей страны будут заниматься в Перми

Пермский УралНИИ «Экология» будет контролировать перевозку опасных отходов в России и через границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем, который находится в Перми, будет контролировать все перевозки опасных отходов через границу и по территории России. Соответствующее распоряжение 30 сентября подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Назначить ФГБУ УралНИИ „Экология“ выделенным центром, ответственным за получение и предоставление информации в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением», — сказано в документе, подписанном Медведевым.

«Для нас — это статус, статус для института, который находится на территории Пермского края. УралНИИ „Экология“ — одни из многих, кто хотел бы быть выделенным центром Базельской конвенции», — рассказал «URA.RU» собеседник, близкий к руководству института. Он пояснил, что сейчас УралНИИ «Экология» станет контролировать все процессы в стране, связанные с перевозкой и утилизацией опасных отходов, а также ежегодно отчитываться перед секретариатом Базельской конвенции об этой деятельности в России.

Базельскую конвенцию, принятую 22 марта 1989 года, ратифицировало около 170 стран. Она призвана оградить здоровье человека и окружающую среду от пагубного воздействия, вызываемого производством, использованием, перевозкой и удалением опасных отходов. Под данную конвенцию, в частности, подпадают медицинские отходы, использованные нефтепродукты и свинцово-кислотные аккумуляторы, пестициды и химические вещества.