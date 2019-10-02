Реставрационные работы здания вокзала Пермь начались несколько лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Перми возмутила затянувшаяся реконструкция железнодорожной станции Пермь I. Здание, представляющее историческую ценность, начали реконструировать несколько лет назад, но сроки окончания работ неоднократно сдвигались. Стоимость финансирования работ превысила 400 млн рублей. Пермская активистка Людмила Елтышева разместила фотографии вокзала в соцсетях. Она обратила внимание на то, что стены еще не отреставрированного до конца здания вновь разрушаются.

«Здание вокзала Пермь I до сих пор закрыто. Срок окончания реставрационных работ уже давно прошел. Стены вокзала рушатся. Тем не менее, здание функционирует как музей, а люди вынуждены мерзнуть, стоя на перроне или в общественном туалете ж/д вокзала в ожидании электрички», — написала Людмила Елтышева. Она предложила пермякам «оборвать телефоны горячей линии РЖД» (является заказчиком на проведение работ — прим. ред.), чтобы обратить внимание на проблему.

В пресс-службе компании не ответили на звонок корреспондента «URA.RU». В ответе компании РЖД, направленном на имя активистки, говорится, что работы по реконструкции здания вокзала планировалось завершить в третьем квартале текущего года. На сайте компании указано, что сейчас в пассажирской и технологической частях вокзала ведутся внутренние отделочные работы. В 2017 году часть здания заняла историческая мультимедийная экспозиция.

Фото: Людмила Елтышева, Вконтакте

Фото: Людмила Елтышева, Вконтакте