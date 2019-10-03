Божена Рынска призвала «Аэрофлот» активнее бороться с авиадебоширами

Вдова экс-гендиректора НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска считает, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» должна более активно бороться с авиадебоширами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«При всем уважении к компании Аэрофлот, хочу заметить, что борьба с авиадебоширами должна а) продолжиться б) касаться не только пассажиров эконома, но и бизнеса. Если пассажир свински пьян, если он дерется со своей женой, если он громко матерится на весь салон, и его блюет, потому что он успел налакаться еще до посадки, то его нельзя в таком состоянии сажать на рейс, будь он трижды бизнес-класс. Мне было некомфортно лететь из Риги в одном салоне с омерзительно пьяным пассажиром. Я ужасно боюсь пьяных. Как-то раз со мной в Израиль летел свински пьяный пассажир, и не было других мест, борт под завязку. Я такого натерпелась», — отметила скандальная журналистка, которая до также призывала российские авиаперевозчики бороться с пьяными и неадекватными пассажирами.
Ранее в Следственном комитете РФ выступили с инициативой создать институт воздушных маршалов. Их основной обязанностью будет борьба с нарушителями общественного порядка на авиарейсах. Глава столичного управления СК на транспорте Сергей Вазюлин рассказал телеканалу «Звезда», что воздушные маршалы будут эффективно предотвращать любое деструктивное поведение пассажира. В их задачи также будет входить борьба с терактами в самолете.