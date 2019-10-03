02 октября 2019
01 октября 2019

В ХМАО труп мужчины пролежал две недели в квартире, хотя соседи жаловались на ужасный запах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в общежитии. Челябинск, погибший, труп, мертвый
Труп сейчас изучают, чтобы понять, имеет ли смерть мужчины криминальный характерФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в одной из квартир найден труп, который пролежал там несколько недель, несмотря на то, что соседи жаловались коммунальщикам на отвратительный запах в подъезде. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружной полиции.

«Пока решения о том, имеет ли смерть криминальный характер, не принято. Ждем акта вскрытия. По итогам будет понятно, отдавать ли материалы проверки в следственный комитет или нет», — заявила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

Тело мужчины найдено в многоквартирном доме в Нижневартовске по улице Салманова. По словам соседей, неприятный запах из одной из квартир они начали чувствовать давно. В управляющей компании на жалобы никак не реагировали, предлагая проветривать подъезд, но это не помогало. Разбираться в ситуации пришлось полиции, которую вызвали жильцы. Когда квартиру вскрыли, в ней нашли труп мужчины с явными признаками разложения. Точную причину смерти еще предстоит выяснить, но соседи рассказывают, что мужчины вел асоциальный образ жизни, ни с кем, включая родственников, не контактировал.

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