Уральская компания, собирающая компромат на конкурентов, отказалась от своего имени

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Город летом. Сургут, тюменьэнерго
Компания отказывается от привычного брендаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одна из крупнейших распределительных компаний России — «Тюменьэнерго» — отказалась от собственного бренда. Предприятие будет использовать нейминг головного холдинга — ПАО «Россети», сообщается на сайте раскрытия информации «Прайм».

«Дата единоличного принятия решений одним участником 30 сентября 2019 года», — указано в документе. Согласно опубликованной информации, теперь компании предстоит обратиться в Минюст, чтобы получить разрешение использовать приставку «Рос» в названии. В случае положительного ответа предприятие внесет изменения в собственный устав. В итоге предприятие получит название «Россети Тюмень».

Узнать о причинах произошедшего не удалось. В пресс-службе компании не ответили на звонки агентства. Не удалось дозвониться и до генерального директора Алексея Солдатенко.

«Тюменьэнерго», напомним, работает в ЯНАО, Тюменской области и ХМАО. Головной офис находится в Сургуте. Ранее «URA.RU» сообщало, что компания «Тюменьэнерго» собирает компромат на коллег. Сотрудников компании обязали сообщать руководству сведения об авариях на сетях других энергокомпаний, о возбуждении уголовных дел на руководителей сторонних фирм, о проверках, которые проходят в этих организациях, и так далее.

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