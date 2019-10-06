Закопали живьем, выкопали и забили до смерти: на Урале дети жестоко расправились с щенками

Щенков забили камнями школьники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В деревне Большое Седельниково (Свердловская область) школьники заживо закопали трех щенков. Об этом рассказала подписчица сообщества «Инцидент-Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ученики 6-го класса закопали живых щенков, через сутки раскопали, увидев, что живые, убивали камнями», — сообщила женщина. На школьников написали заявление в полицию. Она также уточнила, что убийство щенков происходило на глазах у других детей трех и пяти лет. Одного из щенков им удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Башкирии школьники убили собаку и 14 щенков с помощью петард. В поселке Строймаш ученики 5-8 классов засовывали в пасти собак зажженные петарды и взрывали их. Позже волонтеры, обнаружившие растерзанных животных, написали заявление в полицию.