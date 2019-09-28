Дети расправились со щенками и сняли все на видео Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Башкирские школьники с особой жестокостью расправились с собакой и 14 новорожденными щенками. Они буквально начинили петардами несчастных животных.

В поселке Строймаш недалеко от Стерлитамака школьники, которые учатся в 5-8 классах местной школы, обнаружили в подвале жилого дома место, где недавно ощенилась собака. Они вначале бросили туда заженную петарду, из-за чего собака выскочила на улицу, где попала под колеса автомобиля. Затем подростки стали засовывать в рот щенят петарды и взрывать их. Происходящее, как пишет портал ProUfu.ru, они распространили социальных сетях. Видео дошло до классного руководителя, которая попыталась провести беседу с детьми о их жестокости, но ее речь эффекта не возымела.

В полицию написали заявление волонтеры, обнаружившие растерзанных животных. МВД Башкирии в данный момент проводит проверку, сообщает ТАСС. «По данному факту полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказал представитель МВД. Волонтеры намерены добиваться, чтобы подростков-живодеров привлекли к ответственности.

Два года назад в Хабаровске суд приговорил к реальным тюремным срокам двух девушек и одного молодого человека, которые с жестокостью убили не менее 15 зверей и птиц, после чего опубликовали фото с издевательствами в социальной сети. Питомцев преступницы брали по объявлениям «Отдам в добрые руки».