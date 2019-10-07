Власти предсказали, когда начнет расти число россиян

К 2024 году численность россиян может достигнуть 148,7 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Естественный прирост населения в России начнется в 2024 году. Это следует из прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития.

«В 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — приводит текст документа ТАСС. Отмечается, что, несмотря на проведение мероприятий по сокращению уровня смертности, естественная убыль населения будет наблюдаться до 2023 года.

Согласно прогнозу, к 2024 году численность россиян может достигнуть 148,7 млн человек. С 2020 по 2023 годы увеличение населения ожидается только за счет миграционного прироста. В исследовании Минэкономразвития говорится, что сейчас существуют тенденции старения россиян и ухудшение возрастной структуры населения. Также зафиксировано снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте, от 20 до 34 лет. При этом сохраняется высокий уровень смертности в экономически активных возрастах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически теряем население», передает RT. По ее словам, за первые четыре месяца естественная убыль населения составила порядка 149 тысяч человек.