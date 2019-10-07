На директора школы в местную администрацию неоднократно жаловались родители хоккеистов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэр Нефтеюганска Сергей Дягтерев уволил директора спортшколы олимпийского резерва по биатлону Константина Черных. Источник «URA.RU» заявляет, что причина в том, что Черных подозревается в махинациях с бюджетом.

«Он заключил договор на видео-наблюдение с фирмой, руководителем которой является его заместитель, но система видео-наблюдения частично не работает, подрядчик ничего не делает, а Черных закрывает на это глаза. Второй эпизод: в 2019 году он [Черных] потратил 400 тыс. рублей на энергосберегающие лампы, а в учреждении их нет. Где деньги и лампы — не понятно», — резюмирует источник.

Увольнение Черных подтвердили в учреждении. «Черных у нас не работает с начала октября. О причинах ничего не известно, кроме того, что на него жаловались родители», — рассказали журналисту агентства в спортшколе.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, добавляет, что на Черных неоднократно жаловались родители молодых спортсменов, например из-за того, что в школе не было питьевой воды, а его подчиненный — тренер хоккейной команды Юрий Мокроусов, якобы, торговал хоккейными клюшками, которые были подарены спонсорами. При этом, продолжает информатор, основанием для увольнения Черных стали не эти жалобы, а результаты проверки хозяйственной деятельности спортшколы.

Получить комментарий у мэра Нефтеюганска Сергея Дягтерева на момент публикации новости не удалось: он не ответил на звонки. Не удалось связаться и с Черных. Известно только, что после увольнения он получил «на руки» почти 600 тыс. рублей, включая отпускные и прочие компенсации.