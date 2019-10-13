Политолог объяснил, почему результаты опроса в Екатеринбурге пытаются дискредитировать

Референдум по выбору места строительства храма хотят дискредитировать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Движение «Голос» пытается дискредитировать опрос жителей Екатеринбурга по месту строительства храма Святой Екатерины, так как не согласно с его результатами. Такую позицию в беседе с «URA.RU» озвучил директор Фонда исследований проблем демократии, член общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Речь идет о заявлении координатора движения «Голос» по Свердловской области Александра Грезева о том, что во время опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге использовался «колоссальный админресурс». «Я очень сомневаюсь, что они (те, кто пришел на опрос — прим. ред.) искренне хотят строительства храма на месте завода <…> Они пришли, потому что их очень сильно попросили», — констатировал Грезев во время пресс-конференции.

«Сейчас „Голос“ пытается дискредитировать опрос граждан по вопросам, связанным со строительством храма», — заявил Григорьев, комментируя слова координатора «Голоса». Он назвал организацию мощным политическим игроком, который поддерживает радикальных либералов и критикует их противников.

По мнению Григорьева, людей, которые придерживаются радикально-либеральных взглядов, в российском обществе немного, поэтому результаты опроса будут отличаться от того, что выгодно представителям движения «Голос». «Когда проводится опрос, в котором участвует большое количество людей, результаты сильно отличаются от того, что было бы, если бы голосовали только такие либерально ориентированные группы», — заверил он.

Движение «Голос» уже уличали в распространении информации, не соответствующей действительности. Так, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования 8 сентября «Голос» публиковал сообщения о нарушениях с прошлых выборов, напоминает « Федеральное агентство новостей ».

По данным горизбиркома, итоговая явка на участки составила 97 453 человека (по подсчетам «URA.RU», около 8,98% голосов от обладающих правом голоса жителей).