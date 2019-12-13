В Челябинске скорая переехала человека

В соцсетях утверждают, что водитель не заметил лежащего человека Фото: depositphotos.com

Полиция проверяет сведения о ДТП со скорой, в котором пострадал житель Магнитогорска. Об этом сообщили «URA.RU» 13 декабря в полицейском главке Челябинской области.

Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне. «12 декабря в 19:33 был совершен наезд на мужчину по адресу Калмыкова, 4. Водитель скорой помощи проехал по человеку и уехал с места происшествия», — написал автор.

«У него инсульт, скорая его не задела даже. Приехали на подстанцию, снова вызов на тот же адрес. Вернулись, положили на носилки и увезли в комбинатовскую больницу с инсультом. Вот люди, лишь бы грязью облить», — пишет пользователь Александр Новиков. «Человек сильно пострадал, сейчас в реанимации», — возражает Yanochka @.Зайчонок.

«12 декабря в полицию из медицинского учреждения сообщили, что туда поступил мужчина с телесными повреждениями. Сейчас идет проверка, выясняется, при каких обстоятельствах это произошло. Кто виновен в произошедшем, говорить пока преждевременно», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Мы обслуживали вызов на Калмыкова, 2. Потом поступил вызов практически туда же, что мужчина упал — и скорая поехала уже к нему, — рассказал „URA.RU“ главврач Магнитогорской станции скорой помощи Александр Шумков. — Никто на него, естественно, не наезжал. Но проверка действительно сейчас идет, так положено. Разберутся».