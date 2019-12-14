Министр просвещения рассказала, сколько уральских школ отказались от смартфонов на уроках

Большинство школ в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае последовали рекомендациям министерства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждая четвертая школа в России запретила использовать мобильные телефоны и прочие гаджеты во время уроков. Среди лидеров оказались школы трех уральских регионов. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.

«10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — приводит слова министра «Российская газета». Васильева отметила, что сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения в этом году выступили с рекомендациями убрать смартфоны из учебного процесса. При этом министр подчеркнула, что каждая школа принимала это решение самостоятельно.

По данным Васильевой, запрет на смартфоны ввели во всех школах Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области. Отказаться от смартфонов также решили более 65% школ в Свердловской области, 51% — в Курганской и 59% образовательных учреждений Пермского края. Также в списке лидеров по исполнению рекомендаций числятся Удмуртия (60,9%), Кемеровская область (67,3%) и Республика Марий Эл (67,3%).

Васильева также рассказала, что до этого в ходе социологического опроса запрет поддержали 89% родителей и 90% педагогов. Более того, по словам министра, за ограничение использования гаджетов высказались и 61% учащихся. Васильева добавила, что три четверти опрошенных выступили за то, что сами педагоги должны отказаться от смартфонов во время занятий. По мнению министра, так они могут подать правильный пример ученикам.

Ранее агентство Nation News рассказывало, почему эксперты считают, что школьникам стоит ограничить использование смартфонов на уроках.