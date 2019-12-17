16 декабря 2019

Мэрию челябинского города оставили без денег на 2020 год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера на аварию отопления в военном городке. Челябинская область. Чебаркуль, белавкин иван, текслер алексей, виноградова светлана
Светлану Виноградову обвинили в игнорировании проблем ЖКХФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты города Чебаркуль (Челябинская область) 17 декабря отказались утвердить внесенный администрацией проект бюджета на 2020 год. Об этом сообщил «URA.RU» депутат горсобрания Александр Кузнецов.

«Мэрия не прислушалась к мнению депутатского корпуса и расписала статьи расходов по своему усмотрению. Нам фактически было предложено прийти и проголосовать за это, — пояснил „URA.RU“ народный избранник. — Проигнорировали необходимость сделать парковку возле больницы, ремонт дорог, закупку для МУПов новой коммунальной техники вместо „убитой“».

По мнению Кузнецова, действующий глава Чебаркуля Светлана Виноградова, ранее занимавшая пост вице-мэра по социальным вопросам, «распределила деньги под свои бывшие структуры». «При этом нехватка средств не помешала осенью купить три новых авто для самой мэрии», — заметил также Кузнецов.

Глава Чебаркуля пообещала «URA.RU» дать комментарий позже. Следующее заседание собрания депутатов назначено на 23 декабря, добавили также в мэрии города.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...