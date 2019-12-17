Мэрию челябинского города оставили без денег на 2020 год

Депутаты города Чебаркуль (Челябинская область) 17 декабря отказались утвердить внесенный администрацией проект бюджета на 2020 год. Об этом сообщил «URA.RU» депутат горсобрания Александр Кузнецов.
«Мэрия не прислушалась к мнению депутатского корпуса и расписала статьи расходов по своему усмотрению. Нам фактически было предложено прийти и проголосовать за это, — пояснил „URA.RU“ народный избранник. — Проигнорировали необходимость сделать парковку возле больницы, ремонт дорог, закупку для МУПов новой коммунальной техники вместо „убитой“».
По мнению Кузнецова, действующий глава Чебаркуля Светлана Виноградова, ранее занимавшая пост вице-мэра по социальным вопросам, «распределила деньги под свои бывшие структуры». «При этом нехватка средств не помешала осенью купить три новых авто для самой мэрии», — заметил также Кузнецов.
Глава Чебаркуля пообещала «URA.RU» дать комментарий позже. Следующее заседание собрания депутатов назначено на 23 декабря, добавили также в мэрии города.