Пермские чиновники подняли себе оклады на 56%

Сотрудникам пермской мэрии увеличили оклады за классный чин муниципальных служащих. С такой инициативой выступил глава Перми Дмитрий Самойлов, а депутаты гордумы его поддержали. Максимальное увеличение оклада составило почти 56%.
«Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса — 8064 рубля (было 5258 рублей, рост 53%) 2-го класса — 7160 рублей (было 4592 рубля, рост 56%), 3-го класса — 6172 рубля (было 4007 рублей, рост 54%)», — сказано в приложении к принятому документу. Наибольшую прибавку к окладам за классный чин получили муниципальные служащие, которым присвоены наиболее высокие чины.
Самый большой оклад за классный чин будет получать «действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса» — 11357 рублей (было 8182 рубля, рост 39%). Самый низкий оклад у «секретаря муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса» — 1646 рублей (было 1582 рубля, рост 4%). До этого изменения в размеры окладов за классные чины сотрудникам мэрии Перми вносили в июне этого года.
Также депутаты приняли размер базового фонда заработной платы мэрии и аппарата гордумы. На зарплаты сотрудникам администрации Перми заложен почти один миллиард рублей (1/40 городского бюджета), аппарата представительного органа — около 58 миллионов рублей. Всего же общий объем расходной части бюджета Перми на 2020 год — 39,2 млрд рублей, доходной — 37,9 млрд рублей.
«URA.RU» попросило пресс-службу администрации Перми прокомментировать принятые изменения и пояснить, на основании чего принималось решение о повышении окладов. На момент публикации новости ответ не был получен.