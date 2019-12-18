17 декабря 2019
16 декабря 2019
15 декабря 2019

В Югре развернулась борьба между органами правосудия из-за скандального дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенный, скамья подсудимых, суд, клетка, наручники
Прокуратура Сургута считает, что во время следствия Виталий Бухтояров должен находиться под арестомФото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура намерена оспорить решение сургутского городского суда, который выпустил из-под стражи адвоката Виталия Бухтоярова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО.

«Прокуратура Сургута внесла апелляционное представление на постановление городского суда об отказе удовлетворения ходатайства следствия о продлении срока пребывания под стражей Бухтоярова», — заявили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Там также добавили, что срок рассмотрения такого обжалования в суде ХМАО обычно составляет около полутора месяцев.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в процессе следствия уголовное дело может быть переквалифицировано на другую статью УК РФ — «покушение на дачу взятки». «Она считается более серьезной», — добавил инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало об этом расследовании. По версии следствия, Бухтояров обещал за 2,5 миллиона рублей своему клиенту решить вопрос об изменении меры пресечения, а затем и вынести по его уголовному делу оправдательный приговор. Деньги якобы должны были быть переданы некоему должностному лицу в суде. Адвокат был задержан силовиками с поличным в момент получения наличных средств.

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