В Югре развернулась борьба между органами правосудия из-за скандального дела

Прокуратура намерена оспорить решение сургутского городского суда, который выпустил из-под стражи адвоката Виталия Бухтоярова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО.
«Прокуратура Сургута внесла апелляционное представление на постановление городского суда об отказе удовлетворения ходатайства следствия о продлении срока пребывания под стражей Бухтоярова», — заявили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Там также добавили, что срок рассмотрения такого обжалования в суде ХМАО обычно составляет около полутора месяцев.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в процессе следствия уголовное дело может быть переквалифицировано на другую статью УК РФ — «покушение на дачу взятки». «Она считается более серьезной», — добавил инсайдер.
Ранее «URA.RU» сообщало об этом расследовании. По версии следствия, Бухтояров обещал за 2,5 миллиона рублей своему клиенту решить вопрос об изменении меры пресечения, а затем и вынести по его уголовному делу оправдательный приговор. Деньги якобы должны были быть переданы некоему должностному лицу в суде. Адвокат был задержан силовиками с поличным в момент получения наличных средств.