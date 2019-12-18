С фирмы, испортившей карьеру челябинскому экс-губернатору, взыскивают миллиард рублей

Челябинским дорожникам насчитали миллиардный долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение Челябинского арбитражного суда о взыскании с АО «Южуралмост» и ООО «Технопарк» 1,3 млрд рублей по иску налоговой инспекции. «Южуралмост» — самое крупное в регионе предприятие в сфере дорожного строительства. Его деятельность стала причиной отставки Бориса Дубровского с поста губернатора.

«Кассационные жалобы АО «Южуралмост»» и ООО «Технопарк» оставить без удовлетворения», — говорится в решении суда, выложенном 17 декабря. У фирм есть два месяца, чтобы обжаловать решение в судебной коллегии Верховного суда РФ, но решение окружного арбитражного суда уже вступает в силу. В пресс-службе «Южуралмоста» «URA.RU» заявили, что пока у них нет информации на эту тему.

В августе 2018 года было признано банкротом ЗАО «Южуралавтобан». За полгода до этого налоговики насчитали у ЗАО неплатежей на миллиард рублей, из-за долгов по НДС по операциям с субподрядчиками, фирмами-однодневками и выводом средств в оффшорные зоны. На базе ЗАО создано дочернее предприятие, «Южуралмост», куда перевели сотрудников и передали технику. Именно «Южуралмост» сейчас занимается обслуживанием половины дорожных контрактов в регионе. Также было создано ООО «Технопарк», где директором является Александр Зырянов, он же руководит «Южуралмостом». У двух фирм одни и те же собственники. Суд принял решение взыскать долги «Южуралавтобана» с этих организаций. Фирмы пытались опротестовать решение, но сначала проиграли суд в Восемнадцатом апелляционном суде, а теперь и в окружном.

В марте из-за претензий к «Южуралмосту» со стороны Федеральной антимонопольной службы был отправлен в отставку с поста губернатора Челябинской области Борис Дубровский, обвиненный в картельном сговоре с фирмой. «Южуралмост» подал на ФАС в суд и выиграл в первой инстанции, вердикт антимонопольщиков отменили.

Деятельность «Южуралавтобана» стала поводом для уголовных дел, по обвинению в получении взяток, в отношении экс-губернатора Михаила Юревича и его соратника, депутата Госдумы Вадима Белоусова.