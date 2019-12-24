Активисты пытаются привлечь внимание к проблемам климата Фото: партия «Зеленая Альтернатива»

В Москве партия «Зеленая Альтернатива» организовала серию одиночных пикетов у елочных базаров. Таким способом активисты хотят изменить взгляд людей на покупку живых деревьев к празднику.

«Весь мир задумывается об изменении климата, а мы продолжаем рубить ели, которые из всех деревьев дают наибольшее количество кислорода. По этой причине ежедневно разрушается озоновый слой», — рассказал «URA.RU» член оргкомитета партии Руслан Хвостов. Он отметил, что, покупая перед Новым годом живые хвойные деревья, люди поддерживают вырубку деревьев.

По его словам, чтобы увидеть проблему глобального потепления нужно просто посмотреть в окно в Москве. «Скоро Новый год, а на улице +5 и зеленая трава, невозможно не замечать этого», — добавил активист. Хвостов считает, что пикет поможет десяткам людей задуматься о сохранении деревьев и кислорода.

Фото: партия «Зеленая Альтернатива»