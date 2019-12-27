Алексея Текслера назвали героем 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска по итогам социологического опроса, проведенного в декабре исследовательским центром «Маркетинга и Социологии» (ИЦ МарС»), назвали героев и антигероев уходящего 2019 года. Лидером, с самым положительным результатом стал губернатор Алексей Текслер, а аутсайдером, набравшим самое большое число минусов, его предшественник, экс-глава региона Борис Дубровский, сообщил «URA.RU» директор ИЦ «МарС» Иван Полукаров.

Примечательно, что на втором месте в списке с положительным результатом еще один бывший губернатор, Михаил Юревич, на третьем месте мэр Челябинска Наталья Котова, на четвертом месте депутат Госдумы Владимир Бурматов, на пятом боксер Сергей Ковалев. Все пятеро набрали больше тысячи баллов.

Последнее место в списке, с минусом в 7,2 тыс. баллов занял Дубровский, предпоследнее — владелец Челябинского электрометаллургического комбината Александр Аристов, на третьем месте «с конца» — бывший мэр Челябинска Владимир Елистратов.

«Перед тем, как включить в анкету конкретные фамилии для массового опроса населения, мы провели экспертный опрос, для выявления тех, кого стоит в него включать, — пояснил „URA.RU“ Полукаров появление в списке Юревича. — В список не попал главный „ньюсмейкер декабря“ экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Дело в том, что экспертов мы опрашивали в начале декабря, а все события с арестом Тефтелева были уже после, и наши эксперты на тот момент про него не вспомнили и не упомянули его».

По результатам опроса выявлены начинающие герои и антигерои. Лидер списка — малыш из Магнитогорска Ваня Фокин, чудом выживший под завалами рухнувшего 31 декабря 2018 года подъезда дома 164 на проспекте Карла Маркса. На втором — первый вице-губернатор Ирина Гехт, которая вернулась в Челябинск из Совета Федерации. На третьем — руководитель УФАС по региону Анна Козлова. Самый большой рейтинг начинающего антигероя набрал несостоявшийся кандидат в губернаторы Андрей Аюпов. На предпоследнем месте хоккеист из Челябинска, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, попавшийся на употреблении кокаина.