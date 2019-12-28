Уволенный после стрельбы по коллегам следователь устроил обыски в квартире пермского активиста

В квартире пермского активиста Романа Юшкова прошли обыски. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По словам Юшкова, оперативные мероприятия проводили сотрудники Следственного комитета и Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД по Пермскому краю. Сам активист связал прошедшие обыски с расследованием в отношении него уголовного дела из-за выступления на публичных слушаниях.
«Залезали всюду, выворачивали наизнанку и потрошили все. Перебирали найденные бумажки и записи по одной, как будто искали какую-то конкретную. Изъяты системный блок, мобильный телефон, флешки, карты памяти для фотоаппарата и CD-диски», — написал Юшков, указав, что «обыском руководил следователь СК Янис Просвирнин».
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю не ответили на звонок корреспондента «URA.RU». В пресс-службе регионального ГУ МВД данную информацию оставили без комментариев.
В 2018 году Просвирнин устроил стрельбу в следственном отделе по Индустриальному району Перми, ранив двух следователей. После инцидента он был отстранен, а затем уволен из следственных органов.
Юшков известен в Перми как активный противник строительства благотворительного общественного еврейского центра. Ранее он заявлял, что администрация города не учла мнение пермяков при передаче заявителям участка под строительство центра.