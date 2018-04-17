В Перми следователь отстреливался от полицейских в отделе СК

17:32 17 апреля 2018 0

Следователь попал в ногу оперативнику и в локоть начальнику следственного отдела Фото: из материалов дела

Обсуждение уголовного дела в Индустриальном отделе Следственного комитета привело к драке между правоохранителями. Завершилось рукоприкладство стрельбой.

Согласно материалам дела (имеется в распоряжении редакции), инцидент произошел вечером 22 февраля в помещении следственного отдела по Индустриальному району пермского СУ СКР. В своем рапорте руководитель отдела Игорь Лыков указал, что во время спонтанной вечеринки там, кроме следователей отдела, присутствовали два оперуполномоченных уголовного розыска — Александр Миков и Игорь Конов. Всё, по словам Лыкова, проходило в дружелюбной атмосфере, пока не появился агрессивный и пьяный следователь из Кировского района Янис Просвирнин. Он затеял ссору с полицейскими, а потом открыл огонь из пистолета, ранив двух человек: Микова в ногу, а самого Лыкова в локоть.

По версии стрелявшего следователя, конфликт начался с разговора между ним и Лыковым о расследуемом уголовном деле об убийстве, оперативное сопровождение которого осуществляли присутствовавшие в отделе полицейские. Просвирнин и Лыков обвинили друг друга в непрофессионализме. Просвирнин признает факт драки и стрельбы в отделе, но дает этому иную оценку: стрелять он начал в целях самообороны, когда драка переросла в его избиение. Просвирнина якобы скрутили, раздели до пояса и вытолкали на морозную улицу. В травмпункт или полицию в тот вечер никто из участников события не обратился.

Как стало известно «URA.RU», по факту произошедшего Второй отдел по особо важным делам СУ СКР по Пермскому краю провел соответствующую проверку. Были опрошены все участники и свидетели инцидента, изучены его обстоятельства. Однако дело возбуждать не стали: никто из участников конфликта не пожелал привлечения кого-либо к уголовной ответственности. Однако Янис Просвирнин был вначале отстранен от службы, а затем уволен. Пистолет, из которого производилась стрельба, оказался травматическим, поэтому серьезных травм пострадавшие не получили. По словам источников агентства, в СК обсуждают возможность привлечь правоохранителей к дисциплинарной ответственности за организацию распития спиртного на службе. Также могут быть сделаны выводы по факту того, что сотрудники полиции и СК пытались склонить свидетелей к даче ложных показаний против Яниса Просвирнина. Это, по словам собеседника в прокуратуре, подтверждается аудиозаписями, а также содержащимися в деле показаниями Игоря Лыкова.