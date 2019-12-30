Украинский режиссер Сенцов поведал об издевательствах в ямальской колонии

Олег Сенцов написал, что увидел в колонии в России Фото: Antonymon / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Украинский режиссер Олег Сенцов, осуждённый в России на 20 лет по обвинению в терроризме, рассказал об издевательствах в колонии на Ямале. По его словам, жаловаться было бесполезно и некому.

Пять лет Сенцов провел в ИК-8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. «Еще с порога тебе дают понять, что ты попал в чистилище, где у тебя нет никаких прав, а жаловаться бесполезно и некому. Прибывших этапом людей бьют нещадно лишь за то, что они существуют, — это так называется „приемка“», — пишет в статье для «Новой газеты» Сенцов.

Режиссёр поясняет, что тут же всем приехавшим объясняют правила жизни: громко здороваться с начальством, быстро принять решение к кому примкнуть («тут нет „мужиков“, а лишь „красные“ да „петухи“»), а к тем, кто отказывается жить по правилам, применяют психологическое и физическое давление на «Петровке» — здании оперативноков.

«Побои, унижения, электрошокеры, содержание в холодной камере голым или в мокрой робе еще не самое страшное, что с тобой может произойти», — пишет Сенцов. Он вспоминает, что заключённого могут закрутить в матрац на сутки и бросить так на полу на сутки. Еще хуже: «Заколотить в позе эмбриона в железный ящик наподобие сейфа, где практически нечем дышать и приходится мочиться под себя, потому что перерыва на туалет и обед в этих аттракционах не предусматривается». Уберечься от этих издевательств, взять передышку, по словам Сенцова, можно лишь, если вскрыть себе вены и угодить в тюремную больницу.

Он пишет о том, что 10 сотрудников, сутки работающие в колонии не могут уследить за всем контингентом, а потому создана система, в которой половина арестантов сотрудничает с администрацией, помогая поддерживать режим. «Ты не можешь ничего сделать или сказать то, о чем не будет доложено сотрудникам», — пишет Сенцов.

Колонию в Лабытнанги режиссер сравнивает с моделью «маленького тоталитарного государства — Кафка и Оруэлл в одном флаконе». Он отмечает, что оставаться человеком в этой системе очень трудно. «Любая тюрьма — это лишь отражение общества, которое ее создает… Можно стереть Лабытнанги с лица земли, но этот фурункул вылезет в другом месте», — заключает режиссер.

Олег Сенцов, как ранее писало «URA.RU», в 2015 году был за подготовку терактов в Крыму. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» объявил голодовку, которая продлилась 145 дней. В сентябре 2019 года Сенцов был помилован президентом РФ. Он вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Уже на Украине он заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за то, что тот помог объединить украинцев перед лицом общего врага.