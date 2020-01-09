08 января 2020

Медведев поручил выдавать сиротам жилищные сертификаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилищный сертификат должен позволить детям-сиротам получить жилье там, где они «видят свое будущее»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России будет создан специальный фонд, который с помощью жилищных сертификатов будет гасить задолженность по выдаче квартир для детей-сирот. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Получение жилищного сертификата предусматривает не получение денег на руки, а поступление их на личный счет продавца жилья в безналичный форме, что позволит купить жилье там, где человек видит свое будущее», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания, на котором выступил премьер. Инициатива должна помочь обеспечить жильем каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей.

По информации издания, новая возможность для детей-сирот должна быть законодательно закреплена до 30 марта Министерством просвещения. Помимо этого, ведомство должно решить задачу законодательного сохранения жилых помещений за сиротами.

Согласно планам властей, все дети-сироты, имеющие право на получение собственного жилья, должны быть обеспечены им в течение шести лет, уточняет издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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