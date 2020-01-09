Медведев поручил выдавать сиротам жилищные сертификаты

В России будет создан специальный фонд, который с помощью жилищных сертификатов будет гасить задолженность по выдаче квартир для детей-сирот. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
«Получение жилищного сертификата предусматривает не получение денег на руки, а поступление их на личный счет продавца жилья в безналичный форме, что позволит купить жилье там, где человек видит свое будущее», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания, на котором выступил премьер. Инициатива должна помочь обеспечить жильем каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей.
По информации издания, новая возможность для детей-сирот должна быть законодательно закреплена до 30 марта Министерством просвещения. Помимо этого, ведомство должно решить задачу законодательного сохранения жилых помещений за сиротами.
Согласно планам властей, все дети-сироты, имеющие право на получение собственного жилья, должны быть обеспечены им в течение шести лет, уточняет издание.