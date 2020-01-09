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Начальника пермской больницы поймали на пьяной езде

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции остановили автомобиль начальника пермского госпиталя ветеранов Алексея Репникова в Ильинском районеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Начальника Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн (ПККГВВ) Алексея Репникова поймали за рулем автомобиля, которым он управлял, предположительно, в состоянии опьянения. Об этом «URA.RU» рассказали источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что полиция остановила автомобиль Репникова в конце 2019 года в Ильинском районе.

«30 декабря около четырех часов сотрудники полиции в Ильинском районе остановили Land Cruiser Prado Репинкова. Говорят, что он был за рулем с признаками алкогольного опьянения», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Источник информагентства в полиции также подтвердил факт остановки автомобиля Репникова.

В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В приемных начальника госпиталя на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.

Репников возглавляет ПККГВВ с июля 2016 года. В том же году он пытался занять пост главы Ильинского муниципального района. Неоднократно избирался депутатом земского собрания района, а также возглавлял этот представительный орган. Также Репников в разные периоды был главным врачом Губахинской ЦРП и Ильинской ЦРБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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