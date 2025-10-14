Автобус до Северного кладбища в Перми уходит на зимовку

С 15 октября в Перми будут внесены изменения в работу ряда автобусных маршрутов. Корректировки затронут маршруты №56, №71 и №77 и №46. Последний традиционно прекращает работу в зимний период в связи с уменьшением пассажиропотока в направлении Северного кладбища.
«С 15 октября автобусы по этому маршруту перестанут курсировать по будням, а по выходным движение сохранится до 27 октября, после чего маршрут уйдет на зимний перерыв. Возобновить перевозки планируется весной», — сказано на сайте администрации Перми.
Для маршрута №56 корректировки по просьбам жителей введены в расписание выходных дней, для маршрута №71 — в будние дни. На маршруте №77 пересмотрено расписание для будних дней с целью оптимизации интервалов между рейсами. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания. Ознакомиться с актуальным расписанием, схемами движения и отслеживать транспорт онлайн можно на официальном сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.