Автобус до Северного кладбища в Перми уходит на зимовку

С 15 октября в Перми изменится расписание четырех автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возобновить перевозки автобусами 46 маршрута планируется весной
Возобновить перевозки автобусами 46 маршрута планируется весной Фото:

С 15 октября в Перми будут внесены изменения в работу ряда автобусных маршрутов. Корректировки затронут маршруты №56, №71 и №77 и №46. Последний традиционно прекращает работу в зимний период в связи с уменьшением пассажиропотока в направлении Северного кладбища.

«С 15 октября автобусы по этому маршруту перестанут курсировать по будням, а по выходным движение сохранится до 27 октября, после чего маршрут уйдет на зимний перерыв. Возобновить перевозки планируется весной», — сказано на сайте администрации Перми. 

Для маршрута №56 корректировки по просьбам жителей введены в расписание выходных дней, для маршрута №71 — в будние дни. На маршруте №77 пересмотрено расписание для будних дней с целью оптимизации интервалов между рейсами. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания. Ознакомиться с актуальным расписанием, схемами движения и отслеживать транспорт онлайн можно на официальном сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 15 октября в Перми будут внесены изменения в работу ряда автобусных маршрутов. Корректировки затронут маршруты №56, №71 и №77 и №46. Последний традиционно прекращает работу в зимний период в связи с уменьшением пассажиропотока в направлении Северного кладбища. «С 15 октября автобусы по этому маршруту перестанут курсировать по будням, а по выходным движение сохранится до 27 октября, после чего маршрут уйдет на зимний перерыв. Возобновить перевозки планируется весной», — сказано на сайте администрации Перми.  Для маршрута №56 корректировки по просьбам жителей введены в расписание выходных дней, для маршрута №71 — в будние дни. На маршруте №77 пересмотрено расписание для будних дней с целью оптимизации интервалов между рейсами. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания. Ознакомиться с актуальным расписанием, схемами движения и отслеживать транспорт онлайн можно на официальном сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...