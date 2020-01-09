Стюардесса разбившегося в Иране Boeing перед катастрофой призналась в любви к работе

Стюардесса Виктория Овчарук, погибшая в крушении Boeing «Международных украинских авиалиний» над Ираном, перед катастрофой призналась в любви к своей работе. Последний в жизни пост девушки в Instagram растрогал пользователей.
«Работа, я тебя люблю», — подписала девушка фотографию. Снимок девушка опубликовала, находясь в Таиланде. На нем она сидит в бассейне на фоне заходящего солнца.
Как пишут СМИ, девушка родилась и жила в Луганске. Там она окончила железнодорожный колледж, поступила в авиационное училище. В 2015 году, переехав в Киев, Виктория устроилась работать бортпроводницей и вышла замуж за пилота.
Boeing-737 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Позднее западные спецслужбы озвучили свою версию причины катастрофы — крушение самолета могло произойти из-за неисправности двигателя.