01 мая 2024

Готовность флота США оказалась ниже стандартов из-за передачи технологий ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авианосец ВМФ США USS Gerald R. Ford. stock, флот, сша, авианосец, Джеральд Р Форд
Американский флот не прошел проверку на соответствие стандартам США Фото:

Готовность флота США оказалась ниже требуемых стандартов из-за помощи ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус.

«Готовность нашего флота в настоящее время ниже стандартов, которых мы придерживаемся сами», — сказал Мингус на заседании комитета по вооруженным силам Сената США. Генерал указал на несколько причин, повлиявших на снижение готовности, в том числе на передачу оборудования Украине.

По словам Мингуса, общий стандарт оперативной готовности флота составляет около 90%, однако в данный момент показатель находится на уровне 80%. Это свидетельствует о некотором отклонении от целевых показателей, которые важны для поддержания эффективности Вооруженных сил США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Готовность флота США оказалась ниже требуемых стандартов из-за помощи ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус. «Готовность нашего флота в настоящее время ниже стандартов, которых мы придерживаемся сами», — сказал Мингус на заседании комитета по вооруженным силам Сената США. Генерал указал на несколько причин, повлиявших на снижение готовности, в том числе на передачу оборудования Украине. По словам Мингуса, общий стандарт оперативной готовности флота составляет около 90%, однако в данный момент показатель находится на уровне 80%. Это свидетельствует о некотором отклонении от целевых показателей, которые важны для поддержания эффективности Вооруженных сил США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...