Готовность флота США оказалась ниже стандартов из-за передачи технологий ВСУ

02 мая 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Американский флот не прошел проверку на соответствие стандартам США Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins Готовность флота США оказалась ниже требуемых стандартов из-за помощи ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус. «Готовность нашего флота в настоящее время ниже стандартов, которых мы придерживаемся сами», — сказал Мингус на заседании комитета по вооруженным силам Сената США. Генерал указал на несколько причин, повлиявших на снижение готовности, в том числе на передачу оборудования Украине. По словам Мингуса, общий стандарт оперативной готовности флота составляет около 90%, однако в данный момент показатель находится на уровне 80%. Это свидетельствует о некотором отклонении от целевых показателей, которые важны для поддержания эффективности Вооруженных сил США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Готовность флота США оказалась ниже требуемых стандартов из-за помощи ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус. «Готовность нашего флота в настоящее время ниже стандартов, которых мы придерживаемся сами», — сказал Мингус на заседании комитета по вооруженным силам Сената США. Генерал указал на несколько причин, повлиявших на снижение готовности, в том числе на передачу оборудования Украине. По словам Мингуса, общий стандарт оперативной готовности флота составляет около 90%, однако в данный момент показатель находится на уровне 80%. Это свидетельствует о некотором отклонении от целевых показателей, которые важны для поддержания эффективности Вооруженных сил США.