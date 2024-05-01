Готовность флота США оказалась ниже стандартов из-за передачи технологий ВСУ

Готовность флота США оказалась ниже требуемых стандартов из-за помощи ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус.
«Готовность нашего флота в настоящее время ниже стандартов, которых мы придерживаемся сами», — сказал Мингус на заседании комитета по вооруженным силам Сената США. Генерал указал на несколько причин, повлиявших на снижение готовности, в том числе на передачу оборудования Украине.
По словам Мингуса, общий стандарт оперативной готовности флота составляет около 90%, однако в данный момент показатель находится на уровне 80%. Это свидетельствует о некотором отклонении от целевых показателей, которые важны для поддержания эффективности Вооруженных сил США.
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