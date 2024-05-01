01 мая 2024

«Коммерсант»: РКН хочет ограничить ботов Google, OpenAI и Apple в Рунете

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Ограничение доступа необходимо, чтобы не допустить сбор данных об уязвимостях Фото:

Для безопасности Рунета Роскомнадзор рекомендовал компаниям из реестра провайдеров хостинга ограничить поиск информации, осуществляемый поисковыми ботами. Мера может коснуться компаний Google, OpenAI, Apple и других. Информация об этом следует из письма, направленного Центром управления связью общего пользования службы.

«[Провайдерам] необходимо провести анализ рисков в своей зоне ответственности и при их обнаружении применить правила блокировки сбора сведений поисковыми ботами», — приводит письмо газета «Коммерсант». По словам источника газеты на рынке провайдеров, речь идет о поисковых ботах Googlebot (Google), GPTBot (OpenAI) и Apple Bot (Apple).

Ограничение доступа ботов к сайтам в доменной зоне России необходимо для исключения сбора данных о критических уязвимостях российских ресурсов, а также индексации данных граждан страны и анализа этой информации. В компании DDoS-Guard подтвердили изданию, что примут письмо к сведению и что в реестр запрещенных ресурсов перечисленные боты не включены.

Генеральный директор «А-Я эксперт» — компании-разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Роман Душкин в 2023 году заявил, что необходимо регулировать применение технологий ИИ в критичных сферах жизни, передает RT. По его словам, необходимо подготовить надлежащий закон, однако непонятны критерии, по которым он будет контролироваться.

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Для безопасности Рунета Роскомнадзор рекомендовал компаниям из реестра провайдеров хостинга ограничить поиск информации, осуществляемый поисковыми ботами. Мера может коснуться компаний Google, OpenAI, Apple и других. Информация об этом следует из письма, направленного Центром управления связью общего пользования службы. «[Провайдерам] необходимо провести анализ рисков в своей зоне ответственности и при их обнаружении применить правила блокировки сбора сведений поисковыми ботами», — приводит письмо газета «Коммерсант». По словам источника газеты на рынке провайдеров, речь идет о поисковых ботах Googlebot (Google), GPTBot (OpenAI) и Apple Bot (Apple). Ограничение доступа ботов к сайтам в доменной зоне России необходимо для исключения сбора данных о критических уязвимостях российских ресурсов, а также индексации данных граждан страны и анализа этой информации. В компании DDoS-Guard подтвердили изданию, что примут письмо к сведению и что в реестр запрещенных ресурсов перечисленные боты не включены. Генеральный директор «А-Я эксперт» — компании-разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Роман Душкин в 2023 году заявил, что необходимо регулировать применение технологий ИИ в критичных сферах жизни, передает RT. По его словам, необходимо подготовить надлежащий закон, однако непонятны критерии, по которым он будет контролироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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