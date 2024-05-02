France info: Украина бросила вернувшихся с фронта инвалидов в нищете

02 мая 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Украина бросила своих военных, которые стали инвалидами после боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Украины бросило в нищете своих военных, которые вернулись с фронта и стали инвалидами. Об этом сообщает один из украинских военных Александр Попик, он попал в подобную ситуацию. «Ты нужен государству, пока ты на поле боя. Но если ты выходишь оттуда инвалидом, то никому до тебя уже нет дела», — передает France info слова Попика. Он добавил, что правительство страны оставило солдат-инвалидов в нищете. У Александра Попика повреждены обе ноги, они ни на что не реагируют уже полгода. Военный отметил, что в стране повсюду встречаются бывшие солдаты-инвалиды, которые передвигаются на инвалидных колясках и носят протезы. Однако государство не готово иметь дело с таким количеством больных людей. В свою очередь, в России с начала СВО было принято 90 законов, которые направлены на поддержку солдат и их семей. Так, Госдума рассмотрела в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год, который предполагает выделение 3,3 млрд рублей на систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Также Госдума приняла законопроект о повышении «военных пенсий» с 1 октября 2024 года. Эта мера коснется свыше 2,7 млн человек. Позже стало известно, что правительство страны дополнительно направит Челябинской области 36,6 млн рублей на долговременный уход за нуждающимися в соцобслуживании бойцам спецоперации и пожилым людям. Финансовые средства были выделены на реализацию региональных проектов, которые связаны с созданием системы ухода за инвалидами и пожилыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Украины бросило в нищете своих военных, которые вернулись с фронта и стали инвалидами. Об этом сообщает один из украинских военных Александр Попик, он попал в подобную ситуацию. «Ты нужен государству, пока ты на поле боя. Но если ты выходишь оттуда инвалидом, то никому до тебя уже нет дела», — передает France info слова Попика. Он добавил, что правительство страны оставило солдат-инвалидов в нищете. У Александра Попика повреждены обе ноги, они ни на что не реагируют уже полгода. Военный отметил, что в стране повсюду встречаются бывшие солдаты-инвалиды, которые передвигаются на инвалидных колясках и носят протезы. Однако государство не готово иметь дело с таким количеством больных людей. В свою очередь, в России с начала СВО было принято 90 законов, которые направлены на поддержку солдат и их семей. Так, Госдума рассмотрела в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год, который предполагает выделение 3,3 млрд рублей на систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Также Госдума приняла законопроект о повышении «военных пенсий» с 1 октября 2024 года. Эта мера коснется свыше 2,7 млн человек. Позже стало известно, что правительство страны дополнительно направит Челябинской области 36,6 млн рублей на долговременный уход за нуждающимися в соцобслуживании бойцам спецоперации и пожилым людям. Финансовые средства были выделены на реализацию региональных проектов, которые связаны с созданием системы ухода за инвалидами и пожилыми.