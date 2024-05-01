Reuters: США и союзники оказывают давление на ОАЭ из-за торговли с Россией

02 мая 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Импорт некоторых санкционных товаров из ОАЭ в Россию увеличился Фото: Георгий Бергал © URA.RU На Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывается давление со стороны Америки, Великобритании и Европейского союза. Это происходит из-за того, что ОАЭ ведет торговые отношения с Россией, несмотря на санкции, выставленные из-за СВО. Об этом рассказали источники, осведомленные в дипломатической работе. «Представитель Госдепартамента США заявил, что делегация США посетила ОАЭ в рамках продолжающегося диалога о тенденциях в сфере торговли. … Импорт некоторых санкционных товаров из ОАЭ увеличился с тех пор, как Россия попала под западные санкции. Данные о российской торговле показали, что импортируемые санкционные товары происходят из стран Персидского залива», — передает Reuters , ссылаясь на свои источники. Официальные лица США, Британии и ЕС попросили ОАЭ предоставить подробную торговую информацию о своем экспорте в Россию. В ходе серии встреч, ОАЭ заверили, что в стране введен контроль, запрещающий экспорт санкционных продуктов, без предоставления необходимых документов. Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Известно, что таковые находятся в Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывается давление со стороны Америки, Великобритании и Европейского союза. Это происходит из-за того, что ОАЭ ведет торговые отношения с Россией, несмотря на санкции, выставленные из-за СВО. Об этом рассказали источники, осведомленные в дипломатической работе. «Представитель Госдепартамента США заявил, что делегация США посетила ОАЭ в рамках продолжающегося диалога о тенденциях в сфере торговли. … Импорт некоторых санкционных товаров из ОАЭ увеличился с тех пор, как Россия попала под западные санкции. Данные о российской торговле показали, что импортируемые санкционные товары происходят из стран Персидского залива», — передает Reuters, ссылаясь на свои источники. Официальные лица США, Британии и ЕС попросили ОАЭ предоставить подробную торговую информацию о своем экспорте в Россию. В ходе серии встреч, ОАЭ заверили, что в стране введен контроль, запрещающий экспорт санкционных продуктов, без предоставления необходимых документов. Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Известно, что таковые находятся в Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге.