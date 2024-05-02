Медведчук: Зеленский перестанет быть легитимным президентом к концу весны

02 мая 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Зеленский утратит легитимность в конце весны Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский с 21 мая утратит свою легитимность, согласно конституции страны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Согласно Конституции Украины, после 21 мая Зеленский не может исполнять обязанности президента. Но когда он выполнял закон?» — сказал Медведчук в интервью ТАСС, посвященном 10-й годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов. Медведчук ранее раскрыл виновников трагедии в Одессе в 2014 году, когда в Доме профсоюзов были сожжены люди. По его словам, в убийстве были замешаны крупные политические и военные деятели Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский с 21 мая утратит свою легитимность, согласно конституции страны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Согласно Конституции Украины, после 21 мая Зеленский не может исполнять обязанности президента. Но когда он выполнял закон?» — сказал Медведчук в интервью ТАСС, посвященном 10-й годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов. Медведчук ранее раскрыл виновников трагедии в Одессе в 2014 году, когда в Доме профсоюзов были сожжены люди. По его словам, в убийстве были замешаны крупные политические и военные деятели Украины.