01 мая 2024

Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Небензя призвал провести международное расследование Фото:

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал к проведению независимого международного расследования после обнаружения массовых захоронений в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе заседания Генассамблеи.

«Необходимо независимое международное расследование. Чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — подчеркнул Небензя на заседании Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости.

Обнаружение массовых захоронений в секторе Газа вызвало широкий международный резонанс. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил необходимость допуска международных следователей для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Постпред России при ООН Василий Небензя призвал к проведению независимого международного расследования после обнаружения массовых захоронений в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе заседания Генассамблеи. «Необходимо независимое международное расследование. Чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — подчеркнул Небензя на заседании Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости. Обнаружение массовых захоронений в секторе Газа вызвало широкий международный резонанс. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил необходимость допуска международных следователей для выяснения всех обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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