Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал к проведению независимого международного расследования после обнаружения массовых захоронений в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе заседания Генассамблеи.
«Необходимо независимое международное расследование. Чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — подчеркнул Небензя на заседании Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости.
Обнаружение массовых захоронений в секторе Газа вызвало широкий международный резонанс. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил необходимость допуска международных следователей для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.