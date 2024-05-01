Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

02 мая 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Небензя призвал провести международное расследование Фото: Пресс-служба Совета Федерации Постпред России при ООН Василий Небензя призвал к проведению независимого международного расследования после обнаружения массовых захоронений в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе заседания Генассамблеи. «Необходимо независимое международное расследование. Чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — подчеркнул Небензя на заседании Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости. Обнаружение массовых захоронений в секторе Газа вызвало широкий международный резонанс. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил необходимость допуска международных следователей для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал к проведению независимого международного расследования после обнаружения массовых захоронений в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе заседания Генассамблеи. «Необходимо независимое международное расследование. Чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — подчеркнул Небензя на заседании Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости. Обнаружение массовых захоронений в секторе Газа вызвало широкий международный резонанс. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил необходимость допуска международных следователей для выяснения всех обстоятельств случившегося.