«Ведомости»: в сервисных центрах Apple в РФ кончились оригинальные комплектующие

02 мая 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Гарантия на всю технику Apple в РФ окончательно истекла в конце зимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории РФ в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. «В России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. При этом авторизованные сервисные центры Apple продолжают работать», — отметил Сергей Вильянов в интервью «Ведомостям». По данным, опубликованным на сайте американской корпорации, в столице на данный момент функционирует шесть служб ремонта от производителя. Один из представителей подтвердил, что оригинальные комплектующие отсутствуют во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 уже не обслуживаются в стране, а оригинальные компоненты предшествующих поколений смартфонов перестали привозить в конце прошлого года, добавил собеседник издания. Если техника Apple перестанет функционировать в России, то население сможет перейти на китайские аналоги. Об этом URA.RU рассказывал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор youtube-канала Wylsacom Валентин Петухов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории РФ в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. «В России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. При этом авторизованные сервисные центры Apple продолжают работать», — отметил Сергей Вильянов в интервью «Ведомостям». По данным, опубликованным на сайте американской корпорации, в столице на данный момент функционирует шесть служб ремонта от производителя. Один из представителей подтвердил, что оригинальные комплектующие отсутствуют во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 уже не обслуживаются в стране, а оригинальные компоненты предшествующих поколений смартфонов перестали привозить в конце прошлого года, добавил собеседник издания. Если техника Apple перестанет функционировать в России, то население сможет перейти на китайские аналоги. Об этом URA.RU рассказывал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор youtube-канала Wylsacom Валентин Петухов.