01 мая 2024

«Ведомости»: в сервисных центрах Apple в РФ кончились оригинальные комплектующие

© Служба новостей «URA.RU»
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Гарантия на всю технику Apple в РФ окончательно истекла в конце зимы
Гарантия на всю технику Apple в РФ окончательно истекла в конце зимы Фото:

На территории РФ в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов.

«В России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. При этом авторизованные сервисные центры Apple продолжают работать», — отметил Сергей Вильянов в интервью «Ведомостям».

По данным, опубликованным на сайте американской корпорации, в столице на данный момент функционирует шесть служб ремонта от производителя. Один из представителей подтвердил, что оригинальные комплектующие отсутствуют во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 уже не обслуживаются в стране, а оригинальные компоненты предшествующих поколений смартфонов перестали привозить в конце прошлого года, добавил собеседник издания.

Если техника Apple перестанет функционировать в России, то население сможет перейти на китайские аналоги. Об этом URA.RU рассказывал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор youtube-канала Wylsacom Валентин Петухов.

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На территории РФ в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. «В России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. При этом авторизованные сервисные центры Apple продолжают работать», — отметил Сергей Вильянов в интервью «Ведомостям». По данным, опубликованным на сайте американской корпорации, в столице на данный момент функционирует шесть служб ремонта от производителя. Один из представителей подтвердил, что оригинальные комплектующие отсутствуют во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 уже не обслуживаются в стране, а оригинальные компоненты предшествующих поколений смартфонов перестали привозить в конце прошлого года, добавил собеседник издания. Если техника Apple перестанет функционировать в России, то население сможет перейти на китайские аналоги. Об этом URA.RU рассказывал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор youtube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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