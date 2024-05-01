«Ведомости»: в сервисных центрах Apple в РФ кончились оригинальные комплектующие

На территории РФ в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов.
«В России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. При этом авторизованные сервисные центры Apple продолжают работать», — отметил Сергей Вильянов в интервью «Ведомостям».
По данным, опубликованным на сайте американской корпорации, в столице на данный момент функционирует шесть служб ремонта от производителя. Один из представителей подтвердил, что оригинальные комплектующие отсутствуют во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 уже не обслуживаются в стране, а оригинальные компоненты предшествующих поколений смартфонов перестали привозить в конце прошлого года, добавил собеседник издания.
Если техника Apple перестанет функционировать в России, то население сможет перейти на китайские аналоги. Об этом URA.RU рассказывал эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор youtube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
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