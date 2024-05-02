В Грузии завершились протесты против закона об иноагентах

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Протесты в Грузии закончились Фото:

Акция протеста, возникшая в ответ на законопроект об иноагентах, закончилась в Тбилиси, но группа митингующих продолжает находиться у здания парламента. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Акция протеста <…> завершилась в Тбилиси. Несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели», — передает корреспондент ТАСС.

Закон об иноагентах, который спровоцировал волну недовольства среди жителей Грузии, был одобрен во втором чтении. После этого между гражданскими и силовиками возобновились стычки, которые длились всю ночь. Силовики применяли перцовки, резиновые пули, а также водометы, чтобы разогнать толпу. URA.RU подробно рассказывало о том, что происходит в грузинской столице.

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Акция протеста, возникшая в ответ на законопроект об иноагентах, закончилась в Тбилиси, но группа митингующих продолжает находиться у здания парламента. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Акция протеста <…> завершилась в Тбилиси. Несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели», — передает корреспондент ТАСС. Закон об иноагентах, который спровоцировал волну недовольства среди жителей Грузии, был одобрен во втором чтении. После этого между гражданскими и силовиками возобновились стычки, которые длились всю ночь. Силовики применяли перцовки, резиновые пули, а также водометы, чтобы разогнать толпу. URA.RU подробно рассказывало о том, что происходит в грузинской столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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