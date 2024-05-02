В Грузии завершились протесты против закона об иноагентах

02 мая 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Протесты в Грузии закончились Фото: Наталья Борисова © URA.RU Акция протеста, возникшая в ответ на законопроект об иноагентах, закончилась в Тбилиси, но группа митингующих продолжает находиться у здания парламента. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Акция протеста <…> завершилась в Тбилиси. Несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели», — передает корреспондент ТАСС. Закон об иноагентах, который спровоцировал волну недовольства среди жителей Грузии, был одобрен во втором чтении. После этого между гражданскими и силовиками возобновились стычки, которые длились всю ночь. Силовики применяли перцовки, резиновые пули, а также водометы, чтобы разогнать толпу. URA.RU подробно рассказывало о том, что происходит в грузинской столице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акция протеста, возникшая в ответ на законопроект об иноагентах, закончилась в Тбилиси, но группа митингующих продолжает находиться у здания парламента. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Акция протеста <…> завершилась в Тбилиси. Несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели», — передает корреспондент ТАСС. Закон об иноагентах, который спровоцировал волну недовольства среди жителей Грузии, был одобрен во втором чтении. После этого между гражданскими и силовиками возобновились стычки, которые длились всю ночь. Силовики применяли перцовки, резиновые пули, а также водометы, чтобы разогнать толпу. URA.RU подробно рассказывало о том, что происходит в грузинской столице.