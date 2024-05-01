Общество США разрешили поставки и платежи в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля 02 мая 2024 в 00:18 Размер текста - 17 + США ввели санкции против российской авиакомпании Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США предоставило авиакомпании «Победа» специальную лицензию, позволяющую осуществлять операции, связанные с поставками товаров, технологий и услуг до 30 июля 2024 года. Это решение касается обеспечения безопасности гражданской авиации. «Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании „Победа“, разрешены до 30 июля 2024 года», — указано в документе, опубликованном Минфином США. Его содержание приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министерство финансов США предоставило авиакомпании «Победа» специальную лицензию, позволяющую осуществлять операции, связанные с поставками товаров, технологий и услуг до 30 июля 2024 года. Это решение касается обеспечения безопасности гражданской авиации. «Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании „Победа“, разрешены до 30 июля 2024 года», — указано в документе, опубликованном Минфином США. Его содержание приводит РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям