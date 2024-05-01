01 мая 2024

США разрешили поставки и платежи в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля

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Министерство финансов США предоставило авиакомпании «Победа» специальную лицензию, позволяющую осуществлять операции, связанные с поставками товаров, технологий и услуг до 30 июля 2024 года. Это решение касается обеспечения безопасности гражданской авиации.

«Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании „Победа“, разрешены до 30 июля 2024 года», — указано в документе, опубликованном Минфином США. Его содержание приводит РИА Новости.

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Министерство финансов США предоставило авиакомпании «Победа» специальную лицензию, позволяющую осуществлять операции, связанные с поставками товаров, технологий и услуг до 30 июля 2024 года. Это решение касается обеспечения безопасности гражданской авиации. «Все транзакции, регулярные или необходимые для поставки, экспорта, реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием авиакомпании „Победа“, разрешены до 30 июля 2024 года», — указано в документе, опубликованном Минфином США. Его содержание приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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