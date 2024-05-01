В столице Нигера на 15 круговых развязках подняли флаги России

02 мая 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

В столице Нигера подняли флаги России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На круговых развязках столицы Нигера были подняты флаги России вместе с флагами других стран, с которыми у страны установлены теплые отношения. Об этом сообщил источник в администрации города. «На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые теплые отношения. Это украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице замечательный эстетический и символический оттенок», — заявил представитель администрации РИА Новостям. Он также отметил, что цель такой инициативы — отметить узы дружбы между этими странами. Поднятие флагов подчеркивает значимость дипломатических связей между Нигером и Россией, несмотря на то, что Россия не является членом Альянса государств Сахеля (AES), в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Этот шаг символизирует желание Нигера расширять свои международные связи, включая сотрудничество с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На круговых развязках столицы Нигера были подняты флаги России вместе с флагами других стран, с которыми у страны установлены теплые отношения. Об этом сообщил источник в администрации города. «На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые теплые отношения. Это украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице замечательный эстетический и символический оттенок», — заявил представитель администрации РИА Новостям. Он также отметил, что цель такой инициативы — отметить узы дружбы между этими странами. Поднятие флагов подчеркивает значимость дипломатических связей между Нигером и Россией, несмотря на то, что Россия не является членом Альянса государств Сахеля (AES), в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Этот шаг символизирует желание Нигера расширять свои международные связи, включая сотрудничество с РФ.