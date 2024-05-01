01 мая 2024

В столице Нигера на 15 круговых развязках подняли флаги России

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В столице Нигера подняли флаги России Фото:

На круговых развязках столицы Нигера были подняты флаги России вместе с флагами других стран, с которыми у страны установлены теплые отношения. Об этом сообщил источник в администрации города.

«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые теплые отношения. Это украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице замечательный эстетический и символический оттенок», — заявил представитель администрации РИА Новостям. Он также отметил, что цель такой инициативы — отметить узы дружбы между этими странами.

Поднятие флагов подчеркивает значимость дипломатических связей между Нигером и Россией, несмотря на то, что Россия не является членом Альянса государств Сахеля (AES), в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Этот шаг символизирует желание Нигера расширять свои международные связи, включая сотрудничество с РФ.

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На круговых развязках столицы Нигера были подняты флаги России вместе с флагами других стран, с которыми у страны установлены теплые отношения. Об этом сообщил источник в администрации города. «На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас в сложились самые теплые отношения. Это украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице замечательный эстетический и символический оттенок», — заявил представитель администрации РИА Новостям. Он также отметил, что цель такой инициативы — отметить узы дружбы между этими странами. Поднятие флагов подчеркивает значимость дипломатических связей между Нигером и Россией, несмотря на то, что Россия не является членом Альянса государств Сахеля (AES), в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Этот шаг символизирует желание Нигера расширять свои международные связи, включая сотрудничество с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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