Врач назвала три самые полезные летние ягоды

«Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами», — заявила Терентьева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, черника насыщена витаминами и антиоксидантами и помогает снижать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.
Голубика обладает противовоспалительными свойствами и способствует здоровью пищеварительной системы, а также проявляет антибактериальное действие, подчеркнула Терентьева. Врач отметила, что клюква, богатая витамином C, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы заживления, хотя и имеет мочегонное действие, о чем следует помнить ее потребителям.
Ранее диетолог Лиза Ричардс сообщила, что ягоды помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям. Они способны хорошо насыщать.
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Черника, клюква и голубика признаны наиболее полезными ягодами летнего сезона. Об этом заявил руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева. «Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами», — заявила Терентьева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, черника насыщена витаминами и антиоксидантами и помогает снижать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Голубика обладает противовоспалительными свойствами и способствует здоровью пищеварительной системы, а также проявляет антибактериальное действие, подчеркнула Терентьева. Врач отметила, что клюква, богатая витамином C, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы заживления, хотя и имеет мочегонное действие, о чем следует помнить ее потребителям. Ранее диетолог Лиза Ричардс сообщила, что ягоды помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям. Они способны хорошо насыщать.