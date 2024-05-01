Врач назвала три самые полезные летние ягоды

Врач Терентьева: клюква, черника и голубика являются самыми полезными ягодами
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, ягоды, рынок
Екатерина Терентьева сообщила, что черника насыщена витаминами и антиоксидантами Фото:

Черника, клюква и голубика признаны наиболее полезными ягодами летнего сезона. Об этом заявил руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева.

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«Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами», — заявила Терентьева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, черника насыщена витаминами и антиоксидантами и помогает снижать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Голубика обладает противовоспалительными свойствами и способствует здоровью пищеварительной системы, а также проявляет антибактериальное действие, подчеркнула Терентьева. Врач отметила, что клюква, богатая витамином C, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы заживления, хотя и имеет мочегонное действие, о чем следует помнить ее потребителям.

Ранее диетолог Лиза Ричардс сообщила, что ягоды помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям. Они способны хорошо насыщать.

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Черника, клюква и голубика признаны наиболее полезными ягодами летнего сезона. Об этом заявил руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева. «Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами», — заявила Терентьева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, черника насыщена витаминами и антиоксидантами и помогает снижать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Голубика обладает противовоспалительными свойствами и способствует здоровью пищеварительной системы, а также проявляет антибактериальное действие, подчеркнула Терентьева. Врач отметила, что клюква, богатая витамином C, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы заживления, хотя и имеет мочегонное действие, о чем следует помнить ее потребителям. Ранее диетолог Лиза Ричардс сообщила, что ягоды помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям. Они способны хорошо насыщать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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